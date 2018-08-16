Venerdì 17 agosto 2018 alle ore 21:00, nel Chiostro di S. Giorgio al Corso, sarà presentato il libro di poesie “Vaganti… frammenti di io” di Fortunato Aloi, Luigi Pellegrini Editore. Relazioneranno: Maria Florinda Minniti, Docente di Latino e Italiano del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” e Giovanni De Girolamo, Docente di Letteratura Italiana a Firenze, Critico letterario. Sarà presente l’autore.

La poesia di Fortunato Aloi si muove intorno ad un “progetto”. Un progetto che richiama linguisticamente le eredità della tradizione classica e sul piano tematico resta vivo il rapporto con la propria esistenza. L’Autore si racconta in versi e i versi diventano lirico paesaggio simbolico nella realtà. Fortunato Aloi ha svolto una intensa attività politica; è stato consigliere comunale, provinciale e deputato per quattro legislature. Ha fatto parte della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e ha ricoperto la carica di Sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Le sue numerose pubblicazioni spaziano dalla saggistica alla storia, dalla filosofia alla narrativa e alla sociologia.