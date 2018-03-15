Il Cis presenta ‘Milano e le sue bellezze nascoste’
Alla Biblioteca comunale De Nava il terzo e ultimo incontro del ciclo Architettura e Arte con la prof.ssa Francesca Paolino
15 Marzo 2018 - 09:33 | di Vincenzo Comi
Venerdì 9 marzo 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo Architettura e Arte, organizza il terzo ed ultimo incontro “Milano e le sue bellezze nascoste”. Relazionerà la prof. Francesca Paolino, già docente di Storia dell’Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis.
Con il supporto di numerose slides la prof.ssa Paolino ci condurrà alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico della città di Milano.
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