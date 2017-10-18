Venerdì 20 ottobre, alle ore 10:00, presso L’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, lo stesso Liceo Classico e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuovono la conferenza “Opportunità e rischi di internet”. Intervengono il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Rao e il Presidente del Cis della Calabria Loreley Rosita Borruto. Relazionerà il prof. Tito Lucrezio Rizzo, consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, componente del Comitato Scientifico del CIS.

Il web tra opportunità e rischi

La diffusione della rete web ha inciso sulle relazioni umane, sulle modalità delle transazioni bancarie, sulle relazioni tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sugli acquisti, sulla mobilità delle persone e ha semplificato la vita, creando delle opportunità comunicative precedentemente impensabili in tutti i campi.

La rete è eticamente neutra: non è né un bene né un male, ma può divenire strumento di civiltà o di regressione in base all’uso che se ne fa, come l’energia nucleare che può servire per riscaldare, per curare o per distruggere.

Chi è il relatore Tito Lucrezio Rizzo

Il Prof. Tito Lucrezio Rizzo ha vinto 5 volte il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e ha insegnato Storia e storiografia multimediale alla facoltà di Lettere – Università di Roma Tre, Teoria e prassi delle Istituzioni giuridiche alla facoltà di Giurisprudenza di Roma-La Sapienza, Scienze criminologico-forensi alla facoltà di Medicina di Roma La Sapienza. È autore di 230 pubblicazioni tra cui 10 monografie, una delle quali (Le ragioni del diritto) è stata tradotta in cinese dall’università di Zhejiang.

L’ultima in ordine di tempo è “I Capi dello Stato” (2015). Collabora con numerose riviste.