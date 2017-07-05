Il CIS presenta “Il processo a Pinocchio: considerazione di una giurista”

Venerdì 7 luglio 2017, alle ore 21.00, presso il Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo sul Diritto Costituzionale, promuove “Il processo a Pinocchio: considerazione di una giurista”. Relazionerà la Prof.ssa Melania Salazar, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. La prof.ssa Melania Salazar è autrice di numerose pubblicazioni: volumi, relazioni, articoli, saggi e note a sentenza. Gli ambiti di ricerca riguardano, in particolare, la tutela dei diritti fondamentali, il diritto regionale, la giustizia costituzionale e la magistratura. Nel 2013 ha fatto parte della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali. Scritto da Carlo Collodi, pseudonimo dello scrittore Carlo Lorenzini, “Le avventure di Pinocchio” raccontano le tragicomiche peripezie del burattino discolo e irrispettoso, continuamente in bilico fra la voglia di divertirsi e il desiderio di diventare “un ragazzino perbene”. Pinocchio si caccia continuamente nei guai, non sopporta la disciplina, è ingrato verso chi gli vuoi bene. Attorno a lui ruotano una serie di personaggi indimenticabili, dal buon Geppetto, generoso dal cuore d’oro, al saggio Grillo Parlante, alla dolce Fatina dai capelli turchini. Per non parlare dell’orribile Mangiafuoco, di Lucignolo, compagno di sventure nel Paese dei Balocchi, e del Gatto e la Volpe.