Il Cis presenta “I tesori di Villa Borghese”

Mercoledì 19 luglio 2017, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori presenta “I tesori di Villa Borghese”, attraverso slides relazionerà la prof.ssa Francesca Paolino, già prof. associato di Storia dell’Architettura – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis.

La Galleria di Villa Borghese di Roma è uno scrigno di tesori voluto da Scipione Borghese nel corso del XVII secolo. Nella villa è ospitata la più grande collezione al mondo di opere del Caravaggio ed un gran numero di capolavori del Bernini: Enea e Anchise, il Ratto di Proserpina, il David, Apollo e Dafne, solo per citarne alcuni.

Al suo interno troviamo anche una delle opere del Canova più famose al mondo come il magnifico ritratto di Paolina Borghese (Paolina Bonaparte). Nel 1902 la villa e la collezione vennero acquistate dallo Stato italiano che ne fece dono al Comune di Roma affinché fosse aperta al pubblico.