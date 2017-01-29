Il Cis presenta il volume ‘La Civiltà contadina in Calabria’

Lunedì 30 gennaio 2017, alle ore 16.45, presso il Palazzo “Corrado Alvaro”, Sala Biblioteca della Provincia di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Veterinarie e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, presenta il libro “La Civiltà contadina in Calabria – Il recupero della memoria” di Antonio Pugliese, Calabria letteraria editrice.

Dopo il saluto del dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria, introduce i lavori la prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica-Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, Presidente Onorario del CIS e responsabile sezione Teatro Antico e Moderno.

Relazioneranno: prof. Antonio Pugliese, ordinario di Clinica Veterinaria del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina; prof. Nicola Rombolà, docente di Letteratura Italiana e critico letterario. All’evento parteciperà il maestro Francesco Braccio, Musicologo e Liutaio.

Il libro racconta, in maniera puntuale, usi e consuetudini, tradizioni, stili di vita e attività della civiltà contadina, illustrati anche attraverso una vasta raccolta di materiale fotografico. Il libro è un importante lavoro che può essere utile non solo per gli studiosi e gli antropologi ma, soprattutto, per le nuove generazioni da utilizzare a scopo didattico nelle scuole.