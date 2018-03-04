Il Cis presenta il volume ‘Vivienne Lynch’ di Giuseppe Notaro

Lunedì 5 marzo, alle ore 16:45, presso la biblioteca comunale “P. De Nava” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il libro “Vivienne Lynch” di Giuseppe Notaro, Calabria Letteraria Editrice. Interverranno: Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria; Caterina Silipo, già docente di Lettere, scrittrice. Sarà presente l’autore.

La protagonista del libro Vivienne torna dall’aldilà e riprende la sua storia d’amore interrotta tanti anni prima con uno scrittore conosciuto a Dublino. Tra i due, s’interpone un’altra donna. Un finale a sorpresa mozzafiato sconvolge il pensiero del lettore. Giuseppe Notaro è autore di numerose pubblicazioni: “C’era una volta…” (La Procellaria Editrice, 1998); “Il temporale e altri racconti” (La Procellaria Editrice, 2001); “La casa di Ánnie” (Ibiskos Editrice A. Risolo, 2004); “L’altro Vangelo” (Calabria Letteraria Editrice – Rubbettino, 2008); “Una piccola storia” (Calabria Letteraria Editrice – Rubbettino, 2009); “Al di là del tempo” (Calabria Letteraria Editrice – Rubbettino, 2012); “Carine” (Calabria Letteraria Editrice – Rubbettino, 2013); “La ragazza con la valigia” (Calabria Letteraria Editrice, 2015).