Il Cis promuove incontro su registro tumori

Per il ciclo di incontri dedicati alla medicina, giovedì 23 febbraio c. m., alle ore 18.00 presso la Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove una conversazione dal titolo “Il registro tumori nell’ottica della prevenzione primaria delle neoplasie”. A parlarne sarà il dott. Vincenzo Callea, medico specialista in ematologia. Vi sono ormai sufficienti evidenze che l’ambiente in tutte le sue matrici, biologiche, fisiche e chimiche, come pure gli stili di vita abbiano un ruolo determinante nel processo di cancerogenesi.

La prevenzione primaria ha lo scopo di ridurre radicalmente l’esposizione alle migliaia di agenti capaci di indurre direttamente o indirettamente l’insorgenza del tumore ed è in questo ambito che il registro tumori assume un ruolo fondamentale perché, oltre a dare informazioni sull’andamento della patologia neoplastica, consente il confronto fra i dati epidemiologici delle diverse aree geografiche, evidenziandone eventuali criticità.