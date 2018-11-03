Il Cis promuove la conversazione ‘Il Regno di Napoli nel sistema imperiale spagnolo’

Lunedì 5 novembre, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito degli incontri dedicati alla storia, organizza la conversazione: “Il Regno di Napoli nel sistema imperiale spagnolo”.

Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, relaziona Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico-amministrativi della Calabria.

Il prof. Caridi è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari”.