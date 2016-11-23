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Il Cis promuove “La modernità dell’enciclica Quadragesimo anno”

Giovedì 24 novembre a San Giorgio al Corso il terzo incontro del ciclo su questione sociale e dottrina della Chiesa: la modernità dell'enciclica Quadragesimo anno

23 Novembre 2016 - 09:57 | di Redazione

Papa Pio XI, autore dell'enciclica Quadragesimo anno del 1931

Giovedì 24 Novembre 2016, alle ore 18.00, nella Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri “Questione sociale e del lavoro , Dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”, promuove il terzo incontro “La modernità della “Quadragesimo anno”: dalla questione operaia alla questione di una società da ricostruire sul piano economico, sociale e politico”. Relatore dell’incontro sarà il dott. Francesco Massara, già presidente delle ACLI Provinciali e Regionali, componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso. “Quadragesimo anno” è il titolo dell’enciclica promulgata nel 1931 da papa Pio XI. Fu scritta per riaffermare la validità della dottrina della Chiesa e per ricordare, a quaranta anni di distanza, la grande enciclica “Rerum novarum” di papa Leone XIII. La situazione politica mondiale in seguito alla crisi economica del 1929 che aveva profondamente mutato la realtà economica, sociale e politica in Europa e nel mondo fu il motivo ispiratore dell’enciclica di Pio XI.

Immagine di repertorio dell'archivio CityNow (file Roccella)

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