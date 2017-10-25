Il CIS promuove la tavola rotonda di Filosofia ‘L’attualità di Antonio Gramsci’
Il CIS promuove a Reggio Calabria una tavola rotonda di Filosofia sul pensiero di Gramsci, tra riforma intellettuale e morale e funzione degli intellettuali
25 Ottobre 2017 - 13:42 | di Eva Curatola
Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 18, nella Sala S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda di Filosofia “L’attualità di Antonio Gramsci”.
Partecipano: Franco Iaria, studioso di Filosofia, Gianluca Romeo, docente di Filosofia, Emilia Serranò, già docente di Filosofia, Giuseppe Verdirame, direttore scientifico – Istituto Europeo Studi Politici. La tavola rotonda cerca di approfondire, senza pregiudizi, l’attualità del pensiero gramsciano per la sua profonda riflessione sulla categoria del politico, sui suoi fini all’interno delle strutture politiche.
Il pensiero di Gramsci può essere colto, inoltre, nelle sue più significative intuizioni: la riforma intellettuale e morale, la funzione della cultura, i compiti degli intellettuali e la scoperta dei valori positivi presenti nella religione.
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