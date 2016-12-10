Il Cis promuove la tavola rotonda “La filosofia oggi: un sapere inutile?”
Lunedì 12 dicembre il Centro Internazionale Scrittori e l'Università di Messina discutono a Reggio Calabria del ruolo della filosofia oggi
10 Dicembre 2016 - 18:53 | di Redazione
Il Centro Internazionale Scrittori in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, lunedì 12 Dicembre 2016, alle ore 16.45, presso la Sala Biblioteca del Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, organizza la tavola rotonda “La filosofia oggi: un sapere inutile?”.
Dopo il saluto del Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria, intervengono: prof. Giuseppe Giordano – ordinario di Storia della Filosofia dell’Università di Messina; prof. Giuseppe Gembillo – ordinario di Storia della Filosofia, Dipartimento di Scienze cognitive, pedagogiche, psicologiche e degli studi culturali dell’Università di Messina; Prof. Luisa Damiano, associato di Filosofia della Scienza dell’Università di Messina; dott. Vincenzo Tavernese, dottore in Filosofia.
Modera il dibattito la Prof. Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del CIS – Responsabile Sezione Teatro Antico e Moderno.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie