City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il Cis promuove la tavola rotonda “La filosofia oggi: un sapere inutile?”

Lunedì 12 dicembre il Centro Internazionale Scrittori e l'Università di Messina discutono a Reggio Calabria del ruolo della filosofia oggi

10 Dicembre 2016 - 18:53 | di Redazione

Immagine per la tavola rotonda La filosofia oggi organizzata dal Cis con l'Università di Messina

Il Centro Internazionale Scrittori in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, lunedì 12 Dicembre 2016, alle ore 16.45, presso la Sala Biblioteca del Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, organizza la tavola rotonda “La filosofia oggi: un sapere inutile?”.

Dopo il saluto del Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria, intervengono: prof. Giuseppe Giordano – ordinario di Storia della Filosofia dell’Università di Messina; prof. Giuseppe Gembillo – ordinario di Storia della Filosofia, Dipartimento di Scienze cognitive, pedagogiche, psicologiche e degli studi culturali dell’Università di Messina; Prof. Luisa Damiano, associato di Filosofia della Scienza dell’Università di Messina; dott. Vincenzo Tavernese, dottore in Filosofia.

Modera il dibattito la Prof. Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del CIS – Responsabile Sezione Teatro Antico e Moderno.

Immagine per la tavola rotonda La filosofia oggi: un sapere inutile? del Centro Internazionale Scrittori

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Eduardo Lamberti CastronuovoReggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?