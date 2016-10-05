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Il CIS promuove ‘William Shakespeare dal teatro al cinema’

Nel quarto centenario della morte di Shakespeare, un incontro a Reggio racconta come l'autore sia stato riscritto e ambientato in ogni epoca da teatro e cinema

05 Ottobre 2016 - 10:21 | di Redazione

William Shakespeare, dal teatro al cinema

Giovedì 6 Ottobre, alle ore 18, nel Salone della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontro “Cinema e …” – Sezione “Leopoldo Trieste”, in occasione del quarto centenario della morte (1616-2016) di Shakespeare, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “William Shakespeare: nostro contemporaneo: dal teatro al cinema”.

Il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, responsabile sezione cinema del Cis, presenterà la contemporaneità di un autore vissuto molti secoli fa in un’ottica multimediale e interdisciplinare, a dimostrazione di come nel cinema e nel teatro egli sia stato riscritto, ambientato in ogni possibile epoca storica e riproposto in forme sempre diverse.

Incontro del Centro Internazionale Scrittori della Calabria su Shakespeare

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