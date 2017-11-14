Nel ciclo 'cinema e Storia' l'incontro con il critico Nicola Petrolino sul rivoluzionario argentino, a cinquant'anni dalla morte

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 18:00, presso la Sala di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo “cinema e Storia”, promuove l’incontro “A cinquant’anni dalla scomparsa di Ernesto Che Guevara: dalla storia al mito”.

Il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, responsabile sezione cinema del Cis, attraverso un videoracconto illustrerà gli avvenimenti biografici di uno dei più grandi miti della storia mondiale.

Ernesto Guevara più noto come el Che (Rosario, 14 giugno 1928 – La Higuera 9 ottobre 1967) è stato un rivoluzionario, scrittore, guerrigliero e medico argentino. Catturato da un reparto anti-guerriglia dell’esercito boliviano, venne ucciso e mutilato delle mani.

Il suo cadavere fu sepolto in un luogo segreto; solo dopo trent’anni (1997) venne trovato da un team di ricercatori argentini e cubani. I suoi resti si trovano nel mausoleo di Santa Clara di Cuba. Ernesto Che Guevara ha indubbiamente rappresentato un simbolo dell’impegno politico rivoluzionario, talvolta svilito a semplice gadget o icona da stampare sulle magliette.