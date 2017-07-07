CISL RC, corso di formazione alla funzione sindacale
Nella sede reggina della Cisl il primo modulo del percorso di formazione per nuovi eletti, giovani, delegati e Rsu
07 Luglio 2017 - 08:13 | di Vincenzo Comi
La formazione interna come momento di crescita, di aggregazione, di proiezione verso il futuro. Con queste basi si è tenuto, nella sede reggina della Cisl, il corso di orientamento e di formazione alla funzione sindacale. Un appuntamento costruttivo, rivolto, tra gli altri, ai componenti (nuovi eletti) del Consiglio Generale Cisl Reggio Calabria, al gruppo giovani, a quello social, ai delegati, alle Rsu ed alle Rsa. La giornata, i cui lavori sono stati affidati ad Eugenio Serafino (formatore nazionale Filca Cisl), si è sviluppata sul modulo “Progetto di sé e competenze di ruolo”, con il quale ha preso il via il percorso: un excursus che ha delineato concetti variegati come, ad esempio, l’autovalutazione delle competenze, la leadership, il lavoro di squadra, non tralasciando la storia del sindacato, i cambiamenti sociali, l’agire sindacale. Diverse le argomentazioni trattate, numerosi gli spunti di riflessione scaturiti dal confronto e dal relazionarsi dei presenti. “Riteniamo – ha commentato Rosi Perrone, segretario generale Cisl Reggio Calabria salutando i corsisti – che la formazione rappresenti uno dei pilastri cardine sia per l’incremento della partecipazione sia per riuscire a fornire ulteriori competenze a chi, iscritto o vicino alla Cisl, quotidianamente si rapporta con il territorio metropolitano e le sue esigenze.
A nostro avviso, infatti – prosegue – oltre ad affrontare le problematiche tipicamente connesse all’azione della nostra organizzazione, è necessario essere in grado di acquisire strumenti che riescano ad amplificare la capacità di ascolto nei confronti di ciò che ci circonda, essendo capaci di recepire necessità e bisogni. Ecco perché – spiega ancora Perrone – abbiamo voluto promuovere una serie di corsi ad hoc che potessero rispondere adeguatamente all’inevitabile trasformazione del contesto sociale cui un sindacato moderno deve guardare per essere sempre al passo con i tempi. Un lavoro che premia, inoltre, l’impegno dei componenti di segreteria Michele Brilli (con delega alla formazione) e Christian Demasi i quali hanno fattivamente contribuito al buon risultato del percorso messo in campo, così come la segreteria tecnica con Maurizio Chiarolla, Federica Sgrò, Giovanna Marino e Annamaria Zampaglione”. “Quello odierno – conclude il segretario – è il primo di una serie di step già programmati in tal senso e che coinvolgeranno diverse località del comprensorio metropolitano, con l’intento di rendere la Cisl sempre più improntata all’inclusione ed all’interlocuzione”.
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