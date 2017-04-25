Città Metropolitana- Università “Mediterranea” per stage in europrogettazione

Il 27 aprile 2017, alle ore 11:00 presso l’aula D3 dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Salita Melissari n.2, verrà firmato il Protocollo d’intesa fra la Città Metropolitana e l’Università “Mediterranea” di R.C per gli stage al corso di alta formazione in Europrogettazione.

L’europrogettazione è una materia strategica nelle dinamiche di crescita e lo sviluppo del territorio, specie in un contesto come quello calabrese che guarda con grande fiducia ai finanziamenti europei. L’importanza dell’ accordo è quello di dare l’opportunità ai partecipanti del corso di euro progettazione avanzato di vedere realizzato nella pratica il percorso da loro svolto in una prospettiva futura professionale. Iniziativa è del tutto innovativa per il territorio della Calabria dovuta ad una intuizione della prof Mantovani vede la realizzazione di un importante opportunità per la prima volta in Calabria.

Parteciperanno l’on. Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale della Calabria; avv. Antonino Castorina, Consigliere della città metropolitana delegato ai fondi comunitari; Prof. Francesco Manganaro, direttore dipartimento giurisprudenza ed economia; Prof. Michela Mantovani, Direttore del corso in Europrogettazione; Dott.ssa Federica Roccisano Assessore Welfare, pubblica Istruzione, formazione professionale e politiche giovanili, Avv. Giuliana Barberi, docente di riferimento del corso e Vice presidente Fincalabra; Dott. Stefano Poeta, presidente ordine dei dottori commercialisti ; Avv. Giuseppe Pizzi, per associazione “Quality life management” gestione stage; Dott. Francesco Greco (CISAL Servizi), dott. Samuele Furfaro, presidente “giovani di Confindustria R.C.”, che ha donato una borsa di studio (tramite l’azienda che rappresenta, la FMB tubes srl) per la frequenza al corso ed al workshop in Europrogettazione avanzata per il progetto sulla valorizzazione della casa natale di Gianni Versace a RC; dott. Demetrio Marino, delegato all’edilizia scolastica, turismo, spettacolo e viabilità che sostiene il progetto “Versace” sul bando “PATTO CITTÀ METROPOLITANA”, “Podere Cascasi” quale sponsor di una borsa di studio.

Soddisfazione per la collaborazione fra Ateneo, Città Metropolitana e aziende è stata espressa dalla Mantovani: “L’impostazione complessiva di questo workshop punta sulle capacità dei partecipanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite. Sotto questo profilo, ritengo indispensabile il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e del mondo imprenditoriale e mi fa molto piacere poter registrare la partecipazione di “FMB Tubes” e Podere Cascasi. E’ questa la strada che intendo percorrere per rilanciare, in un’ottica innovativa, la formazione specialistica sul territorio e auspico che anche altre realtà imprenditoriali possano compiere una scelta analoga anche per il nuovo Comitato Calabria Cinetourism istituito dalla nostra università e da me diretto.

Il Comitato e gli studenti mi hanno anche dato opportunità di ricevere il Premio Unesco per il primo libro multimediale interattivo Economia e management dell’ industria creativa turistica esperienziale con casi pratici, (Laruffa editore) in cui gli studenti caricheranno video e foto, rendendo il libro unico e personale anche nella copertina. Il testo è stato adottato anche nel corso di euro progettazione per far conoscere, apprezzare e valorizzare con gli importanti finanziamenti europei le bellezze della Calabria agli stessi calabresi che a volte non si rendono conto dell’ enorme patrimonio che si ritrovano.

Il corso è stato istituito dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Cat-Lab (il laboratorio delle risorse culturali ambientali e turistiche dello stesso ateneo) e dall’associazione “Qualiy life management”.

L’evento riconoscerà un credito formativo ai partecipanti. Ringraziamento all’Associazione studentesca Leonardo.