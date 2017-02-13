Cittadinanza onoraria calabrese all’a.d. di Harmont & Blaine

Nella storica sala del comune di Montauro, in provincia di Catanzaro, è stata consegnata a Domenico Menniti la cittadinanza onoraria. L’amministrazione comunale di Montauro guidata dal sindaco Leo Procopio, nella storica salo del comune appena ristrutturata, ha conferito sabato 11 Febbraio la cittadinanza onoraria a Domenico Menniti che da anni guida la Harmont & Blaine l’azienda con il simbolo del bassotto che ha avuto un grande successo ed è uno dei marchi italiani della moda famosi nel mondo. La famiglia del proprietario del grande gruppo italiano è molto legata al territorio calabrese, già in passato si è distinta per aver donato un bellissimo parco giochi ubicato al centro nel nuovo lungomare di Montauro. Nella sua semplicità Menniti ha sottolineato di non avere meriti particolari, ma di essere molto legato al comune delle sue origini dove torna spesso con piacere con la famiglia. Una platea numerosa ha assistito alla cerimonia.

fonte: calabriaweboggi.it