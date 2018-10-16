CityNow entra a far parte della famiglia di Confindustria Reggio Calabria: il fondatore Davide Nucera e il presidente Giuseppe Nucera spiegano obiettivi e valori

Una crescita continua e costante che ha permesso di diventare oggi un vero e proprio punto di riferimento per i reggini e non solo.

Quello di CityNow è un percorso virtuoso che parte dal basso e che, gradino dopo gradino, è riuscito ad emergere in una terra tanto facile da criticare quanto difficile da esaltare ed apprezzare.

La crescita di CityNow dal 2013

Il racconto ed il viaggio che CityNow ha offerto ai propri lettori ed ai propri clienti in questi anni, sin dalla sua nascita (2013), si è arricchito sempre di più attraverso notizie, storie, video, avvenimenti, nuovi modi di informare, intrattenere e comunicare mirati sempre alla promozione della propria terra.

“Siete dinamici, professionali e umili”. E’ questo il complimento che viene fatto da lettori, colleghi e professionisti del settore della comunicazione che apprezzano il lavoro fatto dai ‘ragazzi’ di CityNow.

Il passo in Confindustria e i nuovi obiettivi

Oggi il percorso di crescita e di radicamento nella realtà imprenditoriale reggina di CityNow continua con l’ingresso del brand in Confindustria.

“Per la nostra realtà, l’ingresso in Confindustria, è un passo molto importante in vista dei traguardi e degli obiettivi che ci siamo prefissati. Da qui al 2020 abbiamo in programma importanti novità, tra cui il restyling del sito – afferma Davide Nucera, fondatore e amministratore unico di CityNow – L’ingresso in Confindustria è un’occasione per aumentare ulteriormente le nostre capacità di rispondere ai bisogni comunicativi, di strategia e di creatività delle realtà imprenditoriali, che rappresentano la linfa vitale del tessuto economico del nostro territorio. Crediamo fortemente nelle potenzialità della nostra terra e ogni giorno raccontiamo le storie positive esaltando le eccellenze calabresi ed in particolare reggine. Continueremo a farlo con entusiasmo e passione promuovendo sempre la Calabria”.

Raccontare la parte sana di Reggio Calabria e della sua provincia attraverso una narrazione sincera, autentica, vera. Questa è sempre stata la mission di CityNow che oggi condivide e sposa gli stessi valori di opportunità, trasparenza, libero mercato ed uguaglianza di opportunità della principale associazione di imprese in Italia, Confindustria.

L’obiettivo di CityNow rimane dunque quello di informare in modo chiaro ed efficace i migliaia di lettori che ormai leggono quotidianamente le nostre pagine. Immergerli nella Reggio e nella Calabria viva, capace, creativa ed onesta che produce, che non critica e che ‘fa’. Il lettore di CityNow ama la propria terra esattamente come chi riempie queste stesse pagine. Ogni giorno, da sette anni, cerchiamo di valorizzare la Calabria e la città di Reggio per promuovere il bello.

Il confronto con le altre aziende del territorio

L’ingresso nella rete di Confindustria conferma le capacità di una realtà reggina nata quasi per gioco e che oggi necessità di un continuo confronto con altre aziende del territorio per poter avviare un sistema di lavoro sempre più efficace e produttivo fra informazione e servizi.

Un confronto leale e professionale nell’ottica di una crescita sempre maggiore che, siamo convinti, porterà ad una più precisa comunicazione e puntuale informazione.