Semplicemente sport. Una parola che, di per sé, unisce, aggrega, coinvolge, emoziona.

Sport è sinonimo di entusiasmo, divertimento e passione ma anche di continuo esercizio, sacrificio e duro lavoro. Per ottenere i giusti risultati è necessario impegno e costanza. Sempre.

CityNow.it si evolve ancora con la nascita di un nuovo ed ambizioso progetto. Un percorso in cui il vero protagonista è proprio lo sport.

CityNow.it, il magazine dei giovani reggini

CityNow.it è diventato, in questi anni, il magazine punto di riferimento dei giovani reggini. Lo confermano i numeri, sempre in crescita dei suoi lettori e degli amici di Facebook (62.392 like), che ne apprezzano il modo di lavorare, informare, intrattenere, raccontare la terra in cui si è nati, consapevoli della linea editoriale.

Promuovere la parte sana di Reggio Calabria e della sua provincia attraverso il racconto del territorio e delle sue eccellenze, questa è sempre stata la nostra mission. Da oggi gli obiettivi aumentano coinvolgendo anche il panorama sportivo.

Tra le realtà che educano al ‘bello’ e che accolgono veri e propri talenti, quelle sportive sono sicuramente tra le maggiori fonti di ricchezza e conoscenza.

Da poco più di un mese siamo partiti, come sempre a testa bassa, cercando di farci strada in questo meraviglioso mondo dello sport che già conoscevamo e che abbiamo sempre amato.

Dalla data di apertura della pagina Facebook CityNow Sport (29.11.2017) ad oggi, abbiamo raccolto messaggi di auguri e di buon lavoro da parte di colleghi, amici e semplici lettori, conoscitori esperti del marchio CityNow.

Michele Favano coordina le pagine sportive

A rendere oggi CityNow Sport ancora più prestigioso, la penna elegante del giornalista Michele Favano che coordinerà le pagine sportive del nostro magazine.

Nonostante gli anni bui del panorama sportivo reggino, CityNow dunque crede ancora fortemente nello sport e nelle realtà locali che quotidianamente ‘sudano’ per riportare lo sport reggino agli albori di un tempo.

Ci auguriamo che il nostro lavoro possa essere apprezzato dai tanti lettori appassionati che, come noi, amano lo sport e custodiscono il desiderio romantico di rivivere insieme alcune importanti vittorie.

Successi che, come insegna il glorioso passato, hanno unito Reggio Calabria, una città desiderosa e smaniosa di sport.