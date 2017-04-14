Citynow vi porta all’interno del Fortino di Pentimele – VIDEO

Da poche settimane sono terminati i lavori per il restauro conservativo e la riqualificazione delle storiche Fortificazioni Umbertine sulla collina di Pentimele. Con questo video esclusivo, Citynow vi porta all’interno del Fortino lato nord.

“La collina di Pentimele -aveva dichiarato il sindaco Falcomatà- è una delle aree paesaggisticamente più belle del territorio comunale, un vero e proprio angolo di paradiso. Il completamento dei Fortini è un’occasione per aggiungere due nuove perle allo straordinario patrimonio di ricchezze presenti sul nostro territorio. Finalmente consegnamo alla città un altro dei luoghi del cuore della nostra splendida Reggio. Storia, paesaggio, bellezza, un posto che già cosi potrebbe essere museo di se stesso”, le parole del primo cittadino.

Il video conferma in maniera evidente come si tratti di una delle tante bellezze a disposizione della città, da ammirare e far conoscere non solo ai reggini.