di Matteo Occhiuto – Per certi versi una notizia attesa, per certi versi sorprendente. La Federazione Italiana Pallacanestro ha infatti bocciato il trasferimento di sede da Reggio Calabria a Barcellona Pozzo di Gotto richiesto dalla società siciliana. Un colpo di scena incredibile che, ovviamente, non cancella l’avvenuta cessione di tutto il pacchetto neroarancio ma, certamente, complica e non poco i piani del sodalizio bianco-verde. Di seguito il comunicato della Nuova Cestistica Barcellona:

Il comunicato della Nuova Cestistica Barcellona

L’Amministratore Unico della “Nuova Cestistica Barcellona S.S.D. a R.L.” già Viola Reggio Calabria dr. Aurelio Coppolino, assistito dall’avv. Giovanni Cicala, comunica che alle ore 17.42 ha ricevuto dal Segretario Generale della FIP dr. Maurizio Bertea dell’Ufficio Affiliazioni la seguente nota.

“Con la presente si comunica che il Consiglio riunitosi in data odierna ha respinto la Vostra richiesta di trasferimento di sede da Reggio Calabria a Barcellona Pozzo di Gotto.

“

La replica di NCB e la richiesta degli atti

Alle ore 17.49, NCB ha risposto “richiedendo con urgenza copia della delibera completa di tutti gli allegati afferenti all’esame e trattazione della domanda di trasferimento sede della Società scrivente in uno ai relativi atti istruttori completi in base ai quali il Consiglio Federale è pervenuto a tale deliberazione. Salvis iuribus. “ NCB ha avuto informazioni secondo le quali il mancato trasferimento è imputabile a morosità del Basket Barcellona maturata oggi. NCB, nelle more dei documenti richiesti a FIP, si riserva di tutelare gli interessi suoi diretti e quelli afferenti alla Città di Barcellona Pozzo di Gotto che è, nei fatti, penalizzata da mancanze attribuibili a singoli soggetti che presto dovranno risponderne in tutte le sedi. Per quanto sopra, la conferenza stampa precedentemente fissata per domani al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è annullata.