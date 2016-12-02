Claudio Cordova e Michele Inserra alle Muse per I DUE TENORI

Una domenica dedicata a due importanti nomi del giornalismo, volto alla denuncia e alla descrizione dei fatti che attanagliano la nostra regione e l’Italia del Sud: questa l’idea de “I Due Tenori” appuntamento inedito ed occasione culturale nell’ambito della programmazione de “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse” di Reggio Calabria che, per il 4 alle ore 18 la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, ospiterà con l’idea del talk- how un appuntamento aperto ad i soci Muse ed alla città di Reggio Calabria.

L’occasione, come ricorda il presidente Muse Giuseppe Livoti, vuole essere quella di dedicare un incontro al grande giornalismo di denuncia vicino alla gente con fatti, parole e personaggi che animano e a volte opprimono il contesto in cui viviamo, ecco perchè la scelta è caduta proprio su due prestigiosi ma silenziosi rappresentanti del giornalismo di questo profondo Sud: Claudio Cordova – direttore de Il Dispaccio e Michele Inserra – caposervizio de Il Quotidiano del Sud.

Ogni argomento trattato durante la serata verrà introdotto da un supporto visivo legato alla tematica variando così dall’attualità, alla politica, alla politica locale, alla giustizia, alla cultura, alla mafia portando così Cordova ed Inserra ad analizzare la società odierna in un anno come questo, volto a grandi cambiamenti ideali, sociali e di opinione.

Il pubblico nella seconda parte del talk potrà contribuire con domande, proposte, testimonianze per un momento unico e condiviso.