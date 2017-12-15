di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 22 Dicembre 2017, a Cosenza si svolge un evento che ci permette di celebrare il clima natalizio in una location ricca di atmosfera sul lungofiume a sud della città.

L’evento si intitola: “ BoCs Art – Dicembre 2017”. Per l’occasione, possiamo ammirare le creazioni di quindici talenti che ci faranno compiere un viaggio nel loro mondo artistico.

Curatori dell’evento sono: Alberto Dambruoso e Annalisa Ferraro. L’evento è organizzato grazie al contributo del Comune di Cosenza. Possiamo ammirare le opere degli artisti viaggiando tra pittura, scultura, fotografia, video arte, performance e street art.

Gli artisti si troveranno a lavorare in continua relazione con il contesto territoriale della città e raccontando di una città che si trasforma di continuo.

Questi sono i nomi degli artisti che partecipano all’ evento: Silvia Codignola, Silvia Trappa, Filippo Malice, Ivano Troisi, Luisa Terminiello, La Fille Bertha, Daniele Nitti-Hope, Claudia Quintieri, Lorenzo Galuppo, Vincenzo Pagliuca, Paolo Borrelli, Ak2deru, Matteo Gatti, Ettore Pinelli, e Francesco Rinzivillo. Un appuntamento da non perdere per vivere in modo differente e artistico, l’atmosfera natalizia.

Fonte Foto: Atribune