Coca cola, arriva la svolta con una nuova bevanda alcolica

Coca Cola si prepara a lanciare una bevanda alcolica, la prima nella storia della società.

Lo riferisce il Financial Times sottolineando che la multinazionale starebbe attualmente sperimentando la creazione di un tipo di bevanda molto di moda e diffuso in Giappone, noto come ‘Chu-Hi‘ e contenente alcol distillato di Shochu miscelato con acqua gasata aromatizzata.

E sarà proprio il mercato giapponese a testare – e in futuro consumare – il nuovo prodotto. Non è la prima volta che Coca Cola promuove linee innovative a Tokyo e dintorni: sugli scaffali dei minimarket si trovano molte ‘versioni’ della Coca-Cola inedite in Europa, come quella al Tè verde Ayataka.

In un’intervista sul sito web della compagnia, Jorge Garduno, presidente della Coca-Cola in Giappone, ha sottolineato che “la nuova bevanda alcolica s’ispira a quella tradizionale giapponese fatta con alcol distillato shochu e acqua frizzante, arricchita da aromi.

Non abbiamo mai sperimentato prima nulla di alcolico – ha aggiunto – e questo è un esempio di come Coca Cola continui a esplorare le opportunità al di fuori delle nostre aree principali”.

Anche se, ha tenuto a precisare, “l’esperimento riguarderà probabilmente solo il Giappone, perché nel resto del mondo Coca Cola è un’istituzione analcolica e questa bevanda è un test per una fetta specifica del nostro mercato”.

Fonte: Repubblica.it