Coca-Cola sceglie anche CityNow per la nuova campagna #daiunbacio

La bottiglia Coca-Cola compie cento anni e per l'estate sostituisce il logo con un invito a dare un bacio: CityNow tra i siti scelti per la campagna #daiunbacio

di Federica Geria – Dal 1915 ad oggi la bottiglia in vetro Coca-Cola, si afferma sempre più come icona di design. Oggetto di culto, vera e propria icona pop, “baciata” da grandi miti come Marilyn Monroe, Elvis Presley e Ray Charles, la bottiglia dalle inconfondibili forme, compie adesso 100 anni, ricorrenza celebrata in Italia e in tutto il mondo come uno dei momenti più significativi della storia dell’azienda.

Coca-Cola Company festeggia questo importante traguardo, lanciando la nuovissima campagna estiva #daiunbacio, simbolo di condivisione e felicità. Dal mese di giugno, sull’etichetta della bottiglia Coca-Cola comparirà infatti, al posto del celebre logo, un invito a dare un bacio alle persone e alle cose che si amano.

CityNow.it è stato selezionato per questa splendida campagna e siccome baciare ci rende felici, condividi anche tu il tuo scatto con l’hashtag #daiunbacio: stappa una Coca-Cola, libera il tuo amore e bacia!