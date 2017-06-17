Il colosso Jeep sceglie la Calabria per girare il nuovo spot – VIDEO
Il nuovo spot del marchio americano, controllato da FCA, ha per sfondo il borgo di Gerace e la spiaggia: una vetrina mondiale per la Calabria
17 Giugno 2017 - 17:37 | di Pasquale Romano
La Jeep in Calabria. Nel nuovo spot del colosso automobilistico americano (controllato dall’italiana FCA) intitolato ‘The Quite and the Storm‘, protagonista oltre al veicolo pubblicizzato c’è anche la Calabria, precisamente Gerace. Nella pubblicità si alternano i paesaggi tipici del borgo calabrese assieme alla spiaggia, dove il protagonista si dà allo sport. Una bella vetrina per Gerace e tutta la Calabria, ovvero essere associata (a livello mondiale) ad uno dei marchi più importanti del settore automobilistico.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie