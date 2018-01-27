Pasta con i fagiolini, un primo piatto della Calabria rurale

La cultura del "fagiolino" in Calabria è ben radicata e si tramanda di famiglia in famiglia

L’elemento principe di questa gustosa e semplice ricetta sono ovviamente loro, i fagiolini!

Si tratta dei baccelli di fagioli teneri, raccolti prima che il fagiolo si gonfi all’interno dello stesso, che si usano per preparare primi e secondi piatti molto apprezzati, tipici della cucina calabrese, leggeri e dal gusto intenso grazie alla preparazione con pomodorino saltato in padella, a volte con la nduja, e condito infine con una buona grattugiata di pecorino calabrese, sapori autentici della Calabria agricola e rurale.

Quanti di voi hanno passato ore a sbucciare i famosi fagiolini insieme a nonne, mamme o zie? La cultura del “fagiolino” in Calabria è ben radicata e si tramanda di famiglia in famiglia. Nonostante ogni paese abbia la sua variante, gli ingredienti base sono più o meno gli stessi.

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Vediamo insieme la ricetta della pasta con i fagiolini!

Ingredienti:

500 g. di fagiolini teneri

300g. di bucatini

2 patate

2 zucchine

4 pomodori maturi

2 spicchi d’aglio

basilico q.b.

olio q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

‘nduja q.b.

pecorino calabrese q.b.

Preparazione:

Innanzitutto è necessario pulire i fagiolini e privandoli delle punte estreme. A questo punto tagliateli in due parti se sono troppo lunghi e metteteli a cuocere in abbondante acqua salata. Quando sono ancora un po’ al dente, scolateli e tenete da parte l’acqua di cottura.

Intanto sbucciate le patate, pulite le zucchine e tagliate le verdure a tocchetti. Lavate e tagliate anche i pomodori. Mettete sul fuoco un tegame con olio e l’aglio sbucciato. Fate soffriggere e aggiungetevi quindi i pomodori, qualche foglia di basilico e della ‘nduja (se di vostro gradimento). Quando la salsa di pomodori si sarà ristretta allungatela con un bicchiere d’acqua e versateci dentro le patate e le zucchine che avevate precedentemente preparate, aggiungete un pizzico di sale, coprite e fate cuocere il tutto.

A metà cottura aggiungete i fagiolini, mescolate e finite di cuocere. Quando le verdure saranno pronte diluitele con l’acqua dei fagiolini e buttate giù la pasta. A cottura ultimata chiudete il fuoco, spolverate con un po’ di pepe nero e pecorino calabrese e il vostro piatto sarà pronto per essere servito.