City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Pasta con i fagiolini, un primo piatto della Calabria rurale

La cultura del "fagiolino" in Calabria è ben radicata e si tramanda di famiglia in famiglia

27 Gennaio 2018 - 15:38 | Redazione

Pasta con i fagiolini, un primo piatto della Calabria rurale

L’elemento principe di questa gustosa e semplice ricetta sono ovviamente loro, i fagiolini!

Si tratta dei baccelli di fagioli teneri, raccolti prima che il fagiolo si gonfi all’interno dello stesso, che si usano per preparare primi e secondi piatti molto apprezzati, tipici della cucina calabrese, leggeri e dal gusto intenso grazie alla preparazione con pomodorino saltato in padella, a volte con la nduja, e condito infine con una buona grattugiata di pecorino calabrese, sapori autentici della Calabria agricola e rurale.

Quanti di voi hanno passato ore a sbucciare i famosi fagiolini insieme a nonne, mamme o zie? La cultura del “fagiolino” in Calabria è ben radicata e si tramanda di famiglia in famiglia. Nonostante ogni paese abbia la sua variante, gli ingredienti base sono più o meno gli stessi.

Leggi anche

Vediamo insieme la ricetta della pasta con i fagiolini!

Ingredienti:

  • 500 g. di fagiolini teneri
  • 300g. di bucatini
  • 2 patate
  • 2 zucchine
  • 4 pomodori maturi
  • 2 spicchi d’aglio
  • basilico q.b.
  • olio q.b.
  • sale q.b.
  • pepe q.b.
  • ‘nduja q.b.
  • pecorino calabrese q.b.

Preparazione:

Innanzitutto è necessario pulire i fagiolini e privandoli delle punte estreme. A questo punto tagliateli in due parti se sono troppo lunghi e metteteli a cuocere in abbondante acqua salata. Quando sono ancora un po’ al dente, scolateli e tenete da parte l’acqua di cottura.

Intanto sbucciate le patate, pulite le zucchine e tagliate le verdure a tocchetti. Lavate e tagliate anche i pomodori. Mettete sul fuoco un tegame con olio e l’aglio sbucciato. Fate soffriggere e aggiungetevi quindi i pomodori, qualche foglia di basilico e della ‘nduja (se di vostro gradimento). Quando la salsa di pomodori si sarà ristretta allungatela con un bicchiere d’acqua e versateci dentro le patate e le zucchine che avevate precedentemente preparate, aggiungete un pizzico di sale, coprite e fate cuocere il tutto.

A metà cottura aggiungete i fagiolini, mescolate e finite di cuocere. Quando le verdure saranno pronte diluitele con l’acqua dei fagiolini e buttate giù la pasta. A cottura ultimata chiudete il fuoco, spolverate con un po’ di pepe nero e pecorino calabrese e il vostro piatto sarà pronto per essere servito.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Nduja Ricette
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?