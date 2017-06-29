Comitato Calabria Cinetourism: finanziamento all’audiovisivo per studenti

La prof. Michela Mantovani, Presidente del Comitato Calabria cinetourism, è stata invitata a Palma de Malloca come consulente culturale settore Giovani/Università nelle trattative tra il Ministero dei beni culturali italiano e quello spagnolo nella stesura del Documento programmatico per la coproduzione di film e media tra Italia-Spagna. In particolare l’accordo prevede un fondo per finanziare lo sviluppo e la coproduzione di sceneggiature cinematografiche italiane e spagnole per giovani talenti. Le proposte della prof . sono state quelle di delineare la tematica per le sceneggiature finanziabili ossia quelle che rappresentano valori storici, artistici e culturali dei due paesi, oltre che le scene dovranno essere girate in entrambi i paesi. Cosa che spesso non avviene.

La proposta della professoressa Mantovani

L’intuizione della Mantovani di incentivare la conoscenza dei due paesi attraverso la storia l’ arte, e le tradizioni comuni -tanto più se si parla del Sud Italia che è stato governato dalla Spagna ossia dalla famiglia dei Borbone dal 1738 fino all’ Unità d’Italia- è stata molto apprezzata da Maria Abadia Sottosegretario Generale del Dipartimento dell’ industria cinematografica e dell’ audiovisivo del Ministero della cultura spagnola che ha sottolineato l’importanza per le Università di presentare proposte di sceneggiature a valere su questo fondo in particolare dopo la proiezione del cortometraggio sulla morte di Gioacchino Murat nel Castello di Pizzo Calabro prodotto dagli studenti della Mantovani.

Il Sottosegretario Spagnola ha proposto come università di riferimento per la Spagna Madrid mentre per l’Italia la Prof Mantovani non ha dato alcun indicazione circa l’università beneficiaria di questa incredibile opportunità in quanto il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’ università “Mediterranea” di Reggio Calabria a cui lei afferisce, lo scorso anno le aveva affidato il corso di economia applicata, corso che ha istituto il Comitato, mentre per il prossimo anno è stato affidato ad altri professori.

Gabriella Carlucci, promotrice dell’Accordo, Italia-Spagna ha proposto le università di Roma “La Sapienza” o Luiss. La prof Mantovani si è accordata con FAPAE, casa di produzione spagnola per la coproduzione spagnola e con la Satine Film per la distribuzione in Italia. Il Comitato è stato istituito a marzo 2017 dai 120 studenti del corso di economia industriale e che si sono prodigati per la riuscita del progetto di valorizzare la Calabria attraverso dei cortometraggi visibili sul canale video del Comitato.

Le produzioni cinematografiche in Calabria

Il Comitato ha in animo di incentivare le produzioni cinematografiche nella regione, fornendo supporto logistico, location e prodotti tipici locali offrendo così nuove opportunità di occupazione per i giovani, sfruttando in modo innovativo e creativo la diffusione del web. E’ da sottolineare che il Comitato non ha alcun finanziamento ma solo il patrocinio gratuito del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e si sostiene con gli sponsor che credono in questi percorsi formativi innovativi.

Le rappresentanze italiana e spagnole hanno elogiato la pregevole iniziativa del Comitato equiparandola al lavoro svolto dalle film commission regionali ma la differenza è che il Comitato non ha alcun finanziamento mentre le film commission beneficiano di fondi pubblici che per la Regione Lazio sono di 10 milioni di euro l’anno.

Il tavolo di lavoro e il libro di Mantovani

Al tavolo di lavoro erano presenti oltre al sottosegretario spagnolo per il Ministero dei beni culturali spagnoli anche i presidenti delle film Commission isole Baleari e Andalusia. Per il Ministero dei Beni culturali italiano (MIBACT) le dott.sse Chiara Fortuna e Federica D’Urso , il Direttore dell’ istituto Luce e Cinecittà dott. Enrico Bufalini, Francesco Siciliani Presidente Film Commission Roma Lazio. Nell’ occasione è stato presentato il libro della prof. Mantovani Economia e management dell’ industria creativa turistica esperienziale con casi pratici ( Premio UNESCO 2017) focalizzato sul cinema e turismo i cui capitoli trattano dei prestigiosi istituti che rappresentavano al tavolo di lavoro l’Italia: Il prestigioso Istituto Luce istituito nel 1924 che aveva come fine educare i cittadini all’ epoca analfabeti , Cinecittà, Film Commission Lazio, oltre che un capitolo dedicato ai benefici fiscali per il cinema. Per quest’ultima tematica si attendono straordinarie innovazioni legislative per il settore cinema e media per cui di concerto con il Ministero i dati verranno aggiornati in una nuova versione del libro oramai esaurito.

Il proficuo meeting, promosso dall’ infaticabile Gabriella Carlucci si è svolto il 27 luglio 2017 in occasione del Mallorca International film e media, festival di cui la stessa Carlucci ne è Direttore.

Ringraziamento ai giornali on line calabresi che da subito hanno promosso il Comitato e agli sponsor: Cisal servizi e consulenze, Museum center Luxury B&B, Gioielleria Fanuele dal 1905 di Roma, Polimeni gomme.