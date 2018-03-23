Il Comitato Calabria Cinetourism premiato a Matera per le sue ricerche
Il Comitato Calabria Cinetourism invitato a Matera dall'Associazione Italia-Brasile Business per il lavoro di studio e le pubblicazioni sul cineturismo
23 Marzo 2018 - 14:06 | di Eva Curatola
Il Comitato Calabria cinetourism, nella figura del suo presidente Prof. Mantovani è stato invitato a Matera, dall’ Associazione Italia-Brasile Business per il convegno : Internazionalizzazione delle imprese italiane in Brasile per l’importante lavoro di studio e pubblicazioni sul cineturismo. Nei vari libri scritti dalla Mantovani, Matera è spesso citata come esempio di come la valorizzazione dei suoi “Sassi” sia dovuta a produzioni cinematografiche che si sono girate nel luogo come the Passion di Mel Gibson, o già Pasolini con La passione secondo Matteo, che dopo un viaggio in Palestina decise di girare a Matera.
Matera al posto di Gerusalemme
È singolare che una location italiana come Matera sia presa come set di storie che si sono svolte 2000 anni fa a Gerusalemme .
Ci verrebbe da chiederci perché invece di girare nel vero luogo in cui si svolsero i fatti si preferisce Matera? Semplice perché Gerusalemme si è molto allargata e costruita e non ha conservato quell’ aspetto brullo e desertico del Monte Calvario , tanto che parte del monte è inglobato nella Basilica del Sacro Sepolcro ubicato nella Old city di Gerusalemme.
Anche l’orto dei Getzemani era stato raso al suolo e solo da pochi anni hanno piantato ulivi che ora sono ancora piccoli. Ed è per questo motivo che gli straordinari registi hanno preferito a Gerusalemme Matera, una location che ha mantenuto negli anni un’atmosfera magica e senza tempo. Grazie a questa forma turistica Matera, oltre che essere stata inserita nella lista del Patrimonio dell’ Unesco è anche Capitale della cultura 2019.
L’ospitalità nei Sassi di Matera
La Prof. Mantovani è stata ospitata in una straordinaria residenza d’epoca, realizzata grazie alla ristrutturazione di una antica chiesa del XIII secolo, nei Sassi. Concepito come un boutique hotel, le poche stanze e suite sono scavate nella roccia, integrandosi in maniera armoniosa agli spazi comuni dell’hotel. Esclusività e ricercatezza della scelta dei materiali e dell’arredo trasmettono un’atmosfera di intimità che traspare in ogni angolo dell’hotel.
Il Convegno è stato organizzato dal Presidente dell’ associazione dott. Ruben Bergonzi, dal Dott. Vincenzo Gurrado Delegato regione Basilicata , dott. Gaetano Torchia amministratore unico di sviluppo Basilicata spa, società in house regione Basilicata, Dott. Antonino Spanò delegato Regione Calabria.
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