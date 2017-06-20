Comitato Pro Aeroporto: “Insoddisfatti, non parteciperemo al consiglio comunale”

Il Comitato spiega perché non parteciperà al consiglio comunale aperto del 22 giugno sull'aeroporto e chiede la pubblicazione del Piano Industriale

In merito al Consiglio comunale aperto del 22 giugno, il Comitato ringrazia i cittadini che hanno fatto pervenire le proprie segnalazioni e che si spendono liberamente per la tutela dell’infrastruttura, tuttavia non è possibile esprimersi positivamente su tale evento pubblico per i seguenti motivi:

L’opportunità di un simile confronto sarebbe stata condivisibile e apprezzabile almeno tre mesi prima, quando le proposte dei cittadini e delle associazioni avrebbero potuto, almeno in parte, tradursi in realtà. Ma, nei fatti, allora non esisteva alcun indirizzo e/o volontà delle istituzioni a cui affiancare la disponibilità e la buona volontà della società civile. Oggi invece la società civile sembra assumere un mero ruolo strumentale. E’ evidente che ad oggi non è più possibile per la stagione turistica in corso né avviare né, tantomeno, strutturare alcuna convenzione con altri vettori o valutare offerte diverse per il bene del territorio. La strumentalità di tale iniziativa è peraltro dimostrata dal fatto che nessun rappresentante istituzionale ha preteso, che la SACAL rendesse pubblico il “Piano Industriale”, nel rispetto delle normative sulla trasparenza. Il Piano Industriale deve essere redatto prima della partecipazione al bando perché ne è requisito essenziale, quindi non può non esserci o essere omesso in una discussione sulle gestione e sviluppo dell’infrastruttura.

Il Piano Industriale al centro delle critiche

Ma ciò che dovrebbe interessare di più i cittadini è quanto segue:

Il Piano Industriale è un documento essenziale, poiché rende esplicita la visione imprenditoriale ed avere delle tempistiche chiare per il raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo termine. Di conseguenza, può essere determinante nella creazione di opportunità di sviluppo per il territorio in cui opera, oppure può essere tutto il contrario.

Se invece il piano industriale è un libro dei sogni allora l’attività di gestione è finalizzata solo ad utilità di parte e non allo sviluppo del territorio. E’ quindi incomprensibile che le istituzioni locali non manifestino un concreto interesse verso la diffusione dello stesso.

Il comitato, che sarà il 21 alla cittadella regionale (CZ) per richiamare tutti gli attori istituzionali alle proprie responsabilità, non consentirà, pertanto, che nessun rappresentante politico (di maggioranza e di opposizione) si accaparri meriti non dovuti, anche se (dall’incontro romano nella stessa giornata del 21) dovesse emergere il ripristino dei precedenti voli, cancellati da Alitalia. Va sottolineato, infatti, che:

Le Istituzioni, il 30 Maggio in Prefettura, avevano dichiarato alla delegazione del Comitato “..Nessuna possibilità di dialogo con Alitalia nonostante il pagamento del debito”, scaricando tutte le responsabilità e le incombenze sulla Sacal.

Solo dopo il 10 giugno, quando il Comitato ha smascherato il mancato pagamento del debito di 1.853.000€, attraverso le dichiarazioni contenute in una mail di Alitalia, si è inspiegabilmente riaperta una questione apparentemente chiusa.

Ne consegue che, nel caso venisse ripristinata l’offerta volativa precedente, non sarà sicuramente merito di un’autonoma volontà pregressa delle istituzioni, né tantomeno grazie al consiglio comunale del 22.

Tuttavia, nel caso venissero riattivati i precedenti voli, il comitato sarà pronto a prendere atto del risultato e sarà sempre disponibile ad un’attività propositiva e sinergica per lo sviluppo dell’aeroporto, ma è giunto il momento che le Istituzioni rispondano con azioni chiare, incisive e determinate, poiché le parole, come attesta un noto proverbio, “le porta via il vento!”.

Le ragioni della scelta del Comitato

Per le suddette ragioni e nell’interesse di tutti i cittadini, il comitato non può e non intende partecipare formalmente al Consiglio comunale del 22 giugno, ma pone pubblicamente le seguenti domande: