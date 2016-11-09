I commercialisti reggini rinnovano il consiglio direttivo

E’ stato rinnovato il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Calabria per il quadriennio 2017/2020. L’insediamento è previsto per il prossimo 1° gennaio 2017 ed a presiedere il neo-eletto Direttivo sarà il dott. Stefano Poeta. Consiglieri eletti i dottori: Marcello Febert, Fabio Mulonia, Diego Davide Ziino, Innocenzio Macheda, Francesco Caracciolo, Francesco Creaco, Nicola Colella, Cosimo Adornato, Fabrizio Condemi, Antonello Catanese. Revisori dei conti effettivi eletti i dottori: Andrea Campiglia, Teodora Gattuso e Massimo Fotia e supplenti: dott.ri Vincenzo Lombardo e Mario Moschella. Anche in questa tornata elettorale si è dimostrata grande coesione e compattezza dei commercialisti reggini proponendo una sola lista e portando al voto il 70% dei colleghi aventi diritto.

Il voto: una sola lista e il 70% di affluenza

Grande affluenza alle urne, dunque, con tantissimi iscritti che hanno voluto sostenere con il proprio voto l’ambizioso progetto del Presidente Stefano Poeta che punta sull’orgoglio, l’unità e la credibilità di un Ordine professionale che continua ad essere riferimento per la vita sociale ed economica della città di Reggio Calabria.