Commissione Politiche Giovanili, la soddisfazione di Princi

Eletti all'unanimità Antonio Malara e Simone Libri alla guida della Commissione Politiche Giovanili del Comune: il commento di Giuseppe Rosario Princi

“Esprimo soddisfazione per l’elezione all’ unanimità di Antonio Malara a presidente e Simone Libri a vice presidente della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria. Persone capaci e soprattutto attente alle vicissitudini sociali e politiche della città.

Come componente della neonata Commissione, personalmente cercherò di dare il mio umile contributo, cercando di valorizzare le istanze del fantastico mondo che mi sento di rappresentare, quello del volontariato. Porterò con me l’esperienza maturata nel bacino dell’associazionismo, con l’intento di risultare funzionale rispetto ai temi di cui si farà carico la Commissione. Essa rappresenta uno strumento formidabile di sostegno all’ azione propositiva civica di cui necessita la città. A noi giovani componenti, l’arduo compito di non renderla sterile ed effimera.

Auguri di buon lavoro a tutti i componenti”

Giuseppe Rosario Princi