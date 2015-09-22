Compere online: come fare buoni affari sul web

di Davide Gallo – Risparmiare on line –

Ormai è largamente diffusa la tendenza a fare acquisti on line perché il risparmio che si riesce a ottenere è sicuramente interessante rispetto invece ai prezzi praticati nei negozi tradizionali.

I prezzi on line sono bassi per una serie di motivi che riguardano, primo fra tutti, l’abbattimento dei costi per la gestione di un negozio “fisico” e delle relative spese, ma anche per il personale e per gli oneri ad esso connessi in generale.

E’ possibile però aumentare la convenienza degli acquisti on line facendo buon affari soprattutto per quanto riguarda gli sconti, e in particolare per il settore dell’abbigliamento.

Uno dei settori di mercato infatti che ha beneficiato largamente dell’alternativa offerta dall’e-commerce è proprio quello che riguarda il vestiario, gli accessori, le scarpe.

Negli ultimi 2 anni ha visto un vero e proprio boom di acquisti, che hanno fatto la felicità di tantissimi utenti che si sono accaparrati un capo magari introvabile nei negozi della propria città o dal costo proibitivo.

Gli sconti on line

Come riuscire ad avere uno sconto on line? Per le veterane (in quanto lo shopping on line pare essere in particolare appannaggio soprattutto delle donne), basta iscriversi ai siti aggregatori, che mettono insieme tutti i codici sconto o i coupon disponibili on line in un certo periodo, oppure in riferimento a una stagione, a un determinato prodotto o anche per le offerte-lampo, che sono presenti per un ridotto lasso di tempo e riguardano chi davvero non vuole perdersi nessuna offerta.

Il codice sconto può riguardare una cifra che andrà defalcata dal prezzo del bene o del servizio, oppure sotto forma di percentuale. Il risparmio si può avere anche sulle spese di spedizione.

In riferimento a questi ultimi due tipi di sconto, è bene tenere presente che quando si tratta di una percentuale è consigliabile utilizzarla su importi sostanziosi e non esigui, per massimizzare il risparmio.

Per quanto riguarda invece le spese di spedizione gratuita, sfruttatele soprattutto quando il packaging è di dimensioni importanti, perché anche in questo caso potrete sfruttare al massimo l’occasione.

Una volta orientati fra i vari sconti per abbigliamento disponibili online, advisato.it è un esempio valido di portale che raggruppa i codici sconto e li rende navigabili per categoria, non vi rimane che inserirli nell’apposito spazio riservato, prima di procedere con il pagamento.

Verificare che effettivamente il sistema abbia accettato l’importo dello sconto e procedete.

Gli stessi codici sconto sono disponibili anche per gli store on line più noti come Amazon, Ebay ecc.

Per quanto riguarda i coupon possiamo dire che sono la versione moderna dei “buoni sconto” e anch’essi si trovano sui siti e basta stamparli in riferimento a quello che volete acquistare, presentarli presso il negozio o l’esercizio che eroga un servizio e usufruire di sconti che possono arrivare anche all’80%. In tal caso il coinvolgimento del negozio tradizionale è fondamentale ed è vantaggioso perché quello che avete acquistato è a portata di mano, visionabile e fruibile in tempi rapidi.

Il periodo dei saldi, anche all’estero

I periodi di saldi

Per fare affari on line bisogna anche approfittare del periodo di saldi, che siano estivi o invernali, perché anche su internet ci sono e sono molto sostanziosi.

I periodi di ssaldi si trovano anche all’estero e spesso non coincidono con quelli italiani, per cui potreste alternare i vostri acquisti anche informandovi su quando sono previsti. Così li potrete sfruttare anche in base alle vostre esigenze.

Le aste on line e i rimborsi con carta di credito

Ebay è uno dei siti più conosciuti al mondo dove si svolgono le aste on line e dove si può offrire una cifra. Se siete bravi (e anche fortunati) potete aggiudicarvi un oggetto nuovo o usato a un ottimo prezzo. Magari dovrete attendere qualche giorno, ma la pazienza sarà sicuramente premiata.

Ci sono poi alcune carte di credito che prevedono dei rimborsi sugli acquisti on line riferiti al pagamento, oppure su una percentuale di quanto speso, da riutilizzare per altri acquisti sullo stesso sito, magari accumulando i bonus e comprare qualcosa praticamente gratis.

I vantaggi dello shopping online per l’abbigliamento

I vantaggi dello shopping on line

Per quanto riguarda l’abbigliamento i vantaggi on line sono numerosi. Oltre al sicuro risparmio anche su capi griffati, c’è sicuramente una maggiore scelta di modelli, taglie, colori.

Non siete costrette a sfiancarvi gironzolando tra decine di negozi alla ricerca di quel capo che state cercando, con il rischio di non trovarlo o di trovarlo, ma non secondo le vostre preferenze.

C’è anche una componente che riguarda il risparmio di tempo e di carburante per gli spostamenti in auto da un negozio all’altro.

I tempi on line infatti si possono ottimizzare in quanto gli store on line non chiudono mai e gli acquisti si possono fare tranquillamente dal proprio divano.

Acquisti on line non solo dal pc ma anche dai dispositivi mobili come smartphone e tablet.