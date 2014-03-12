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Computerized’: il featuring tra Jay-z e Daft Punk che sta spopolando sul web

Una traccia dalla provenienza dubbia con Jay-Z e il duo francese circola in rete: fake o registrazione inedita? Il pezzo spopola sul web

12 Marzo 2014 - 10:09 | di Redazione

Computerized, il brano attribuito a Jay-Z e Daft Punk

di Giacomo Fava – Siti importanti della scena musicale come Pitchfork affermano che la canzone che sta affiorando sul web non sia un fake ma è anche vero che non si hanno molte informazioni su quando sia stato inciso il pezzo, potrebbe essere una registrazione di “Magna Carta Holy Grail” o di “Random Access Memories” poi non incise sul disco.

Fatto sta che sulla rete sta spopolando questa track dalla provenienza dubbia che vede collaborare il duo francese con Jay-Z proprio come avevano fatto anni fa con l’altro colosso della scena Kanye West quando incisero Stronger.

Vera o meno vi suggeriamo di ascoltarla prima che venga rimossa: )

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