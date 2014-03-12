Computerized’: il featuring tra Jay-z e Daft Punk che sta spopolando sul web
Una traccia dalla provenienza dubbia con Jay-Z e il duo francese circola in rete: fake o registrazione inedita? Il pezzo spopola sul web
12 Marzo 2014 - 10:09 | di Redazione
di Giacomo Fava – Siti importanti della scena musicale come Pitchfork affermano che la canzone che sta affiorando sul web non sia un fake ma è anche vero che non si hanno molte informazioni su quando sia stato inciso il pezzo, potrebbe essere una registrazione di “Magna Carta Holy Grail” o di “Random Access Memories” poi non incise sul disco.
Fatto sta che sulla rete sta spopolando questa track dalla provenienza dubbia che vede collaborare il duo francese con Jay-Z proprio come avevano fatto anni fa con l’altro colosso della scena Kanye West quando incisero Stronger.
Vera o meno vi suggeriamo di ascoltarla prima che venga rimossa: )
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie