Comunicazione sul transito veicolare
Lavori di sostituzione della rete fognaria: stop a transito e sosta dal 15 novembre, poi senso unico verso via Melacrino
14 Novembre 2017 - 13:35 | di Eva Curatola
Per lavori di sostituzione di un tratto della rete fognaria si comunica che da domani 15 novembre viene temporaneamente interdetta al transito veicolare con divieto di sosta ambo i lati la via Salita Cappuccinelli.
Viene inoltre istituito, fino al termine dei lavori, il senso unico tra la diramazione Labate e la diramazione Zagarella in direzione di via Melacrino.
Fonte: Ufficio Stampa Comune di Reggio Calabria
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