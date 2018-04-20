Comunioni vicine, festeggia allo Shaker
La prima comunione è una tappa importante: allo Shaker si sceglie insieme la formula più adatta, dall'informale al più ricercato
20 Aprile 2018 - 10:35 | di Michele Favano
La prima comunione è una delle tappe più importanti della vita dei tuoi figli. Che tu voglia organizzare qualcosa di informale o più ricercato, sceglieremo assieme il ricevimento più adatto alle tue esigenze. Per info e prenotazioni chiamaci ai numeri 📞0965324003 – 3493610766
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