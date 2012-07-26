Estate Calabrese Ricca di Concerti: il Programma Musicale

L'estate calabrese si anima con concerti di Nina Zilli, Zero Assoluto, Anna Oxa e molti altri. Scopri le date e le location dei principali eventi musicali

Quest’estate, la Calabria diventa palcoscenico per alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano, da artisti emergenti a grandi conferme.

Apertura con Nina Zilli

Nina Zilli darà il via alla serie di concerti il 2 agosto al Catona Teatro, un appuntamento imperdibile per i suoi fan.

Zero Assoluto e Altri Artisti a Gioia Tauro

Il 3 agosto, Matteo e Thomas dei Zero Assoluto si esibiranno a Gioia Tauro, seguiti da Gemelli Diversi e Anna Oxa il 4 e il 5 agosto. Anna Oxa tornerà sul palco anche a Melito Porto Salvo il 10 agosto.

Da “Amici” a J-Ax: una Variegata Lineup Musicale

Gli amanti del programma “Amici” potranno godersi i concerti di Emma Marrone il 15 agosto a Delianuova e di Annalisa Scarrone il 16 agosto a Melicucco. Il 7 agosto, grande attesa per J-Ax al Lido Cala Azul a Marina di San Lorenzo.

Concerti di Cantanti Veterani

Fabrizio Moro, Ron e Umberto Tozzi si esibiranno rispettivamente il 6 agosto a Polistena, il 19 a Palmi e il 25 a Pellaro.

Chiusura dell’Estate Musicale

Il gran finale dell’estate di concerti sarà il 9 settembre con Marco Masini a Bivongi, chiudendo un’estate ricca di musica e spettacolo.