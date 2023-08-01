Concerto gratuito di Cosimo Papandrea nel reggino

Lo spettacolo sarà preceduto dall'apertura di alcuni stand enogastronomici. Tutte le info

Si svolgerà Venerdì 18 agosto 2023 a Lazzaro, centro urbano del Comune di Motta San Giovanni (RC), un concerto con il grande artista calabrese Cosimo Papandrea.

Allieterà la serata dell’estate 2023, per i turisti e per i compaesani reggini tornati alla terra natia ed ai cari affetti, il cantautore Cosimo Papandrea, pregiatissimo polistrumentista ed uno dei più grandi interpreti delle canzoni popolari della tradizione meridionale, che, all’età di 24 anni, è emigrato a Torino dove ha vissuto per circa 20 anni prima di rientrare nella sua Gioiosa Ionica.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni con il sostegno della Sezione di Lazzaro dell’Associazione “Magna Grecia” di Pieve Emanuele (Milano), ed il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni,

Lo spettacolo ad ingresso gratuito, si svolgerà in Piazza delle Medaglie d’Oro a Lazzaro con inizio alle ore 21, e sarà preceduto dall’apertura di alcuni stand enogastronomici.