ConciliaWeb, attivo il numero verde
Il nuovo regolamento Agcom per le controversie con gli operatori usa solo ConciliaWeb: istanze online dal 23 luglio 2018 e numero verde 800 11 61 71
06 Settembre 2018 - 12:03 | di Vincenzo Comi
Dal 23 luglio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (delibera. n. 203/18/CONS, modificata dalla delibera n. 296/18/CONS ) ed entrerà in funzione la nuova piattaforma telematica di gestione delle procedure “ConciliaWeb”, che semplificherà la procedura di presentazione delle istanze e non richiederà la presenza fisica degli utenti nelle sedi di conciliazione.
Si informano, pertanto, gli utenti che intendano presentare istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione (formulario UG), per la definizione della controversia (formulario Gu14) o per l’adozione di provvedimento temporaneo (formulario Gu5) che: · il nuovo Regolamento prevede che le istanze siano presentate solamente attraverso la piattaforma ConciliaWeb, accedendo, a partire dal 23 luglio 2018, al link https://conciliaweb.agcom.it; da tale data, dunque, non sarà più possibile inviarle tramite: on-line sul sito del Co.Re.Com., e-mail, PEC, telefax, posta raccomandata oppure consegnarle a mano; · le istanze presentate entro il 22 luglio 2018 seguiranno l’iter previsto dal precedente regolamento ( delibera n. 173/07/CONS );
- Sarà attivo il numero verde 800 11 61 71 per informazioni relative all’accesso alla piattaforma ConciliaWeb per la presentazione delle istanze di risoluzione delle controversie.
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