City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Conclusa con successo la seconda edizione del Jazzy Christmas

Sei giorni di concerti a Roccella Jonica per lo speciale invernale del Roccella Jazz Festival, con ospiti internazionali e un concorso fotografico

05 Gennaio 2016 - 17:24 | di Federica Geria

Jazzy Christmas, speciale invernale del Roccella Jazz Festival a Roccella Jonica

Si è conclusa con un grande successo la seconda edizione del Jazzy Christmas (25-30 dicembre), lo speciale invernale di Roccella Jazz Festival – Rumori Mediterranei, sotto la direzione artistica di Paola Pinchera e Vincenzo Staiano. Una sei giorni dedicata alla musica, nelle sue molteplici sfaccettature, dal 25 al 30 dicembre ha animato la cittadina di Roccella Jonica: numerosi concerti, importante affluenza e tanta ottima musica, a declinare i differenti aspetti del jazz.

Main event di questa edizione il concerto di June & The Sionettes Gospel Singers e Roberta Alloisio, nella splendida cornice dell’ex Chiesa Matrice al Castello, appena restaurata e aperta per la prima volta al pubblico proprio in occasione del concerto. E ancora, l’anteprima europea di The Bell, il nuovo progetto di Ches Smith, Craig Taborn e Mat Maneri, la TAI NO-ORCHESTRA, Greta Panettieri, Roberto Cecchetto Core Trio, Luca Ciarla, Franco D’Andrea, Antonio Faraò e Rossana Casale, per citare alcuni degli artisti protagonisti di questa edizione.

Grande importanza, come ogni anno anche all’aspetto visivo della musica: il concorso Roccella Jazz – Ten Years After ha raccontato attraverso le immagini gli ultimi dieci anni del festival. La commissione, composta dai fotografi Roberto Masotti e Silvia Lelli e dal giornalista e critico Gianmichele Taormina, ha decretato i vincitori: il premio speciale “Foto fuori concorso del decennio 2006-2015” è stato assegnato a Peppe Macrì, per alcuni anni fotografo ufficiale di Roccella Jazz e del festival romano “Una Striscia di Terra Feconda”. Il premio del concorso fotografico “Roccella Jazz – Ten years after” è stato assegnato, invece, al fotografo Fabio Orlando. La menzione di “Foto più rappresentativa dello spirito del Festival” è stata attribuita al fotografo Giancarlo Ferlito che da molti anni segue i più importanti festival del jazz italiani.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

JazzRoccella Jazz FestivalRoccella Jonica Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?