Conclusa la 1° Tappa del Trofeo Calabria al Centro Ippico La Valle dei Mulini

Grandissimo successo della 1 tappa del trofeo Calabria, circa 120 i partecipanti alla spettacolare manifestazione organizzata dal Comitato Regionale.

Al trofeo, oltre che ai calabresi, hanno partecipato tantissimi siciliani i quali hanno avuto modo di apprezzare, nonostante le condizioni metereologiche avverse della 1 giornata di gara, l’eccezionale location.

Gli iscritti al Trofeo per la prossima tappa al CIDA Paglialonga saranno tantissimi e oltre al montepremi di € 6.000,00 ci saranno tantissimi altri premi in oggetti.

Il Presidente Roberto Cardona ha dichiarato: “Sono felice perché la riuscita di questa manifestazione è sempre il frutto del lavoro di una squadra di giovani che si impegna a favore degli sport equestri. Abbiamo mantenuto e continuiamo a mantenere le nostro promesse fatte e spero che nel prossimo futuro si possa già programmare un’eccezionale manifestazione dedicata ai bambini ed a tutte le scuole, per sempre più diffondere gli sport equestri nel nostro territorio. Il lavoro fatto da me e dal mio Consiglio oggi per il futuro produce un gran numero di atleti che dai pony incominciano ad entrare nel circuito sportivo agonistico di tutte le discipline equestri. Mi auguro che tutti insieme atleti, genitori, tecnici e dirigenti sportivi si possa programmare per un prossimo futuro con il giusto supporto tecnico, squadre calabresi sempre più competitive. Ad orgoglio della Fise Calabria, così come oggi stanno facendo i nostri atleti che sono riusciti a portare tantissimi titoli e medaglie nella nostra amata terra”.