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Conclusa la quarta edizione dei ‘Giochi della mente’

Si chiude la quarta edizione del torneo a quiz promosso dall’Associazione Kalabria 2001, con le finali interscolastiche di maggio a Reggio Calabria

01 Giugno 2016 - 13:00 | di Redazione

Bambino che impara a pensare, immagine per i Giochi della Mente

child Head.Children Learn to think

Si conclude la quarta edizione dei Giochi della Mente con il Genio Quiz Game, questa “originale” attività ludico-didattica che vede gli alunni dei vari Istituti confrontarsi a colpi di quiz, attraverso radio votatori a risposta multipla, su domande di cultura generale ed anche più specifiche in relazione alle materie scelte.

L’iniziativa, come per le precedenti edizioni, è stata promossa dall‘Associazione Culturale Kalabria 2001 di Reggio Calabria in particolare dal Presidente Marcello Alampi e dal consulente informatico Marco Mauro, nonché da tutto lo staff composto da: Alessia Digiò, Davide Agostino, Jessica Pellicanò, Federica Scardino, Donatella Tripodi. Le finali dei tornei interscolastici del mese di Maggio si sono svolte il 20 presso l’Istituto “M.Preti-A.Frangipane”, il 23 presso l’Istituto comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua” ed il 27 alla Scuola Primaria e Paritaria “M.Montessori”. L’Associazione ringrazia l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, nelle persone del Presidente Giuseppe Raffa e del Presidente del Consiglio Antonio Eroi per il patrocinio concesso, i dirigenti degli Istituti ospitanti che hanno aderito al progetto, lo staff del Genio Quiz Game e tutti gli alunni che hanno partecipato con diligente entusiasmo.

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