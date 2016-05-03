Conclusa la seconda edizione di “Sapori d’Oriente”

Si è conclusa con successo la seconda edizione del corso di cucina giapponese “Sapori d’Oriente”, organizzato da Laboratori Raminghi in collaborazione con l’Osteria “I 10 mondi” di Bagnara Calabra.

Tre lezioni per immergersi nel mondo della cultura nipponica, scoprendo gusti e sapori che caratterizzano la cucina del Sol Levante, ed imparando le principali tecniche di preparazione grazie alla professionalità e all’abilità del maestro e chef Takaaki Shibuya.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di cimentarsi con piatti della tradizione, come ramen e spaghetti di riso, tempura, sushi e sashimi, e di provare le specifiche cotture del pesce e delle verdure con i diversi condimenti tipici dei pasti nipponici.

Il corso è servito anche per conoscere meglio le tradizioni orientali e come momento di condivisione e di semplice convivialità, nella convinzione che il cibo possa essere una pura espressione dell’identità culturale di un paese e del suo popolo.