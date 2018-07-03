“Guardatela che bella in mezzo ai Roghudesi, guardetela che bella la mamma di Gesu'”. Con questo antichissimo canto popolare si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Maria SS.delle Grazie.

Festeggiamenti che erano iniziati con il pellegrinaggio a Roghudi antico ( 24 giugno) che ha visto la partecipazione di tantissima gente e che proprio ieri con una solenne celebrazione presieduta dal parroco don Giovanni Zampaglione hanno visto la loro conclusione.

Nello “spezzare ” la Parola di Dio il parroco don Giovanni nella sua omelia ha ricordato agli astanti che la festa non sono “le belle luminarie” o i fuochi d’artificio ( cose esteriori che fanno da coreografia e rendono bella la festa) ma siete VOI…..che avete partecipato con fede ai diversi momenti e li avete vissuti con spirito di COMUNIONE. Siete voi che amate Cristo che si è reso presente nella festa. Se abbiamo lui accanto troviamo la vera felicita’ e la gioia senza fine. Subito dopo la S.Messa, alla quale ha preso parte il sindaco di Roghudi e l’intera Amministrazione, c’e’ stata la processione per le vie del paese.

Alla sera c’è stato uno spettacolo etnico ( durante il quale il sindaco Pierpaolo e il parroco Don Giovanni Zampaglione hanno invitato la gente ad intensificare la preghiera per l’attore Giacomo Battaglia molto conosciuto e stimato dalla gente roghudese.

La presentazione del Grest estivo( dal 3 luglio in poi…)e relativa consegna delle maglie ai bambini e i fuochi d’artificio hanno concluso i festeggiamenti….