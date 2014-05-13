Concluso il corso di trucco teatrale organizzato dai ‘Pagliacci Clandestini’. A Settembre la seconda edizione.

«Sensibilità artistica, voglia di imparare e curiosità». Ecco quanto emerso dalle tre giornate appena concluse, dedicate al corso di primo livello di trucco per il teatro, curato dalla scenografa e truccatrice Alessandra Morgante e organizzatodall’Associazione di Promozione Sociale “PagliacciClanDestini” in collaborazione con il negozio specializzato ChezScenique di Reggio Calabria.

Un grande successo di partecipazione ed entusiasmo, che ha coinvolto soprattutto la docente di origine siciliana: «Sono tornata in riva allo Stretto dopo tanti anni – spiega Alessandra Morgante– in una città splendida che desidera emergere con la forza dei giovani. I Pagliacci ClanDestini sono un gruppo fantastico, mosso da una grande passione e una immensa voglia di cambiare le cose».La truccatrice ha impegnato gli scritti in un percorso articolato sui seguenti argomenti: trucco teatrale, studio preliminare, alcune truccature fondamentali, il trucco di invecchiamento pittorico e i caratteri della cattiveria. Ogni allievo ha potuto esercitarsi utilizzando prodotti della Kryolan ed un kit di pennelli e accessori forniti con la quota di iscrizione.

Nel mese di settembre partirà la seconda edizione del corso pratico e teorico di trucco teatrale. Intanto i partecipanti della prima edizione sperimenteranno le competenze acquisite realizzando delle truccature e studieranno i personaggi completi di trucco e costume lavorando sui testi dello scrittore sicilianoTommaso Scibilia. Le fiabe saranno messe in scena dalla compagnia dei “Pagliacci ClanDestini”.