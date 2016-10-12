Contest Calabria #Bellacomeunfilm, 800 i video in concorso. Come votare

Il 30 settembre si è chiuso ufficialmente il video contest Calabria #bellacomeunfilm. Oltre 800 i video ricevuti su Instagram e ambientati in Calabria. Fino al 31 ottobre c’è la possibilità di guardare e votare i più belli sulla pagina Facebook dedicata al contest. Curiosa e originale l’iniziativa, attraverso la quale si può ammirare tutta la bellezza della Calabria. In alcuni casi, i piccoli video riescono a racchiudere scorci o momenti suggestivi.

Calabria #bellacomeunfilm è un progetto di promozione territoriale diffuso e dal basso promosso da Calabresi Creativi insieme ad associazioni e aziende come Presta Lab, Efferre Communication, Altrama Italia, Interazioni Creative e patrocinato da la Calabria Film Commission insieme al Comitato Giovani Commissione Nazionale Unesco e i “Club di Territorio del Touring Club Italiano” della Calabria.

Il video che riceverà più like sulla pagina fan Facebook “Calabria #bellacomeunfilm” sarà il video vincitore del concorso. Ma altri tre saranno i premi assegnati da una giuria. La Calabria Film Commission premierà il video ritenuto più meritevole e di particolare interesse per l’immagine della Calabria. Il Comitato Giovani Commissione Nazionale UNESCO assegnerà una menzione speciale al video che ha come oggetto principale il patrimonio culturale della Calabria. I “Club di Territorio del Touring Club Italiano” della Calabria conferiranno il premio “Touring Club” sulla base dei valori e obiettivi dell’associazione.

fonte: famedisud.it