Valanga della speranza. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la data della prova scritta preselettiva del Concorso dirigenti scolastici.

La prova del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici si svolgerà il 29 maggio 2018 alle ore 10,00.I 4mila quesiti oggetto della prova scritta pre-selettiva saranno pubblicati in data 8 maggio 2018 sul sito internet del Miur.

In Calabria il numero di partecipanti al concorso sarà elevatissimo. I candidati saranno 2.498 suddivisi in : 912 a Cosenza, 708 a Reggio Calabria, 378 a Catanzaro, 251 a Vibo Valentia, 249 a Crotone. Sede probabile della prova del 29 maggio è Lamezia Terme. Il totale degli iscritti in Italia invece, rispetto ai circa 2500 posti disponibili, è di 35 mila.

L’elenco delle sedi della prova preselettiva, con l’indicazione della destinazione dei candidati (distribuiti, ove possibile, nella regione di residenza) sarà comunicato entro il 14 maggio tramite avviso pubblicato sul sito del MIUR.

Sono previsti 100 questi a risposta multipla che verranno estratti da una banca dati di 4000 resa pubblica 20 giorni prima della prova.

Verrà attribuito 1 punto per ogni risposta esatta e verranno sottratti 0,3 punti per ogni risposta sbagliata. Le risposte non date avranno valore zero.

I candidati avranno a disposizione 100 minuti, un minuto in media per ogni quesito, e il punteggio conseguito sarà reso noto immediatamente.