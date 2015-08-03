Lunedì 3 Agosto 2015, alle ore 21.00, presso il Chiostro San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, organizza la cerimonia di premiazione del 5° Concorso dolciario regionale “Ricette d’autore: La dolce letteratura”. I concorrenti Andrea Audino, Antonella Cutrupi, Angela Barreca Martino, Nuccia De Angelis Papalia, Flora Ferrara, Anna Lisa Nucara, Maria Grazia Marrapodi, Salvatore Timpano, Maria Tripodo si cimenteranno nella produzione di dolci ispirandosi a tematiche letterarie. La Giuria, composta dal Presidente Prof. Avv. Michele Salazar e dai componenti: Proff. Francesca Paolino, Mattia Milea, Emilia Serranò, Francesco Surace, Maria Vigna, con la partecipazione del Prof. Salvatore Chiricosta, ordinario di Scienze Merceologiche dell’Università di Messina, tenendo conto di alcuni parametri di giudizio: il gusto, l’estetica, i prodotti utilizzati per la realizzazione dei dolci e l’abbinamento a tematiche letterarie avrà il compito di decretare il vincitore del 5° concorso dolciario regionale. Tra giochi, quiz, indovinelli, musica e canto si svolgerà la cerimonia di premiazione. Interverranno il Maestro Flora Ferrara al pianoforte e il Soprano Cilla Pipitone. Durante la premiazione saranno letti brani inerenti al tema del concorso e dolci di tutti i gusti saranno offerti al pubblico presente.