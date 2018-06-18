Una call per studenti, artisti e professionisti: scatti sul borgo antico di Precacore e sul suo territorio, con premi e una mostra permanente

Il LaStre, Laboratorio Integrato per l’area dello Stretto per lo sviluppo del territorio (responsabile la professoressa Concetta Fallanca) del Dipartimento PAU, promuove una Call rivolta a studenti, docenti, artisti, professionisti, etc. per un concorso fotografico tematico Idee di futuro per il borgo antico di Precacore che intende offrire un contributo di valore artistico per la promozione e la conoscenza del Borgo antico di Precacore e del suo territorio ampio con l’obiettivo di rendere visibile l’identità culturale attraverso la comprensione e la divulgazione dei suoi caratteri materiali e immateriali.

L’iniziativa, che si avvale della collaborazione del Cine Foto Club Vanni Andreoni di Reggio Calabria, è patrocinata dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, dal Comune di Samo, dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria e dal Club di Territorio di Reggio Calabria – Touring Club Italiano.

Le sezioni del concorso

Per ogni sezione indicata nella call:

Precacore: i ruderi del borgo antico

I paesaggi: dalla La Verde alla montagna del Parco

Samo. I luoghi e la comunità

sarà premiata la fotografia che a parere della giuria esprime al meglio il tema della sezione, oltre alla menzione per lo scatto più originale.

Pubblicazione e mostra permanente

Il materiale fotografico selezionato dalla giuria sarà pubblicato, con rigorosa attribuzione del nome dell’autore, sul sitowww.precacoreideedifuturo.unirc.it e permetterà di far conoscere il ricco patrimonio culturale e naturale dei luoghi fotografati. Sarà, inoltre, esposto in mostra permanente, presso il centro di documentazione Il borgo di Precacore, Samo e il Parco dell’Aspromonteche avrà sede nell’edificio baronale nel borgo antico.

Il materiale per partecipare al concorso va inviato all’indirizzo di posta elettronica precacoreideedifuturo@gmail.com entro il 23 giugno 2018.