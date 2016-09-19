Concorso nazionale ‘Il Risotto del Sommelier’, Calabria presente

C’era anche una rappresentanza della Calabria del riso e del vino d’alta qualità, a Isola della Scala-Verona per la Fiera del Riso e il VI Concorso nazionale “Il Risotto del Sommelier”.

Fra i sette partecipanti selezionati, insieme alle rappresentanze di Marche, Veneto, Romagna ed Emilia, è stato protagonista dell’evento, anche Michele Alessio, chef del ristorante-agriturismo Cascina di Fiore di San Giovanni in Fiore. Affiancato dal fratello Antonello (provetto sommelier), il ventiseienne Michele Alessio ha preparato in diretta, davanti al pubblico ed alle telecamere, il suo risotto mantecato con Pecorino crotonese Dop doppia stagionatura, fichi dottati di Cosenza Igp e scorzetta di cedro di Calabria. Ad esaltare il piatto, Antonello Alessio ha scelto l’abbinamento con l’Efeso 2015 delle Cantine Librandi di Cirò Marina, da uva Mantonico, già segnalato, all’epoca, da Luigi Veronelli.

“Si è trattato di un’occasione imperdibile – ha affermato presidente dell’Associazione italiana sommelier (Ais) della Calabria, Maria Rosaria Romano, presente all’evento di Isola della Scala – anche per rimarcare che, nella nostra terra, c’è una tradizione importante e secolare di riso e risaie che i sommelier dell’Ais sono impegnati a valorizzare. La Calabria è la regione risicola più meridionale d’Italia e oggi può vantare una cucina in grado di mettere in luce anche questo prodotto insieme ai vini di qualità che impreziosiscono la gastronomia, specie quella più identitaria”.

fonte: ansa.it